Red Bull-teambaas Christian Horner vrijgesproken na klacht over grensoverschrijdend gedrag

Christian Horner (50) blijft voorlopig de teambaas van Formule 1-renstal Red Bull. Enkele weken geleden werd er een klacht wegens grensoverschrijdend gedrag ingediend tegen Horner, maar na onderzoek is de teambaas vrijgesproken. "We zijn ervan overtuigd dat het onderzoek correct en eerlijk is verlopen", klinkt het bij Red Bull.

De zaak van Christian Horner - die enkele weken geleden door een collega werd aangeklaagd voor grensoverschrijdend gedrag - hing de laatste dagen als een donkere wolk boven het nieuwe Formule 1-seizoen.

"Het onafhankelijke onderzoek naar de beschuldigingen aan het adres van de heer Horner is afgerond en Red Bull kan bevestigen dat de klacht is afgewezen", klinkt het in het communiqué van Red Bull.

"De klager heeft het recht om in beroep te gaan. We zijn ervan overtuigd dat het onderzoek eerlijk, rigoureus en onpartijdig is geweest. Het onderzoeksrapport is vertrouwelijk en bevat privé-informatie. Daarom zullen we uit respect voor alle betrokkenen verder geen commentaar geven. Red Bull blijft ernaar streven om aan de hoogste standaarden op de werkvloer te voldoen."

Horner zou zijn volledige meewerking gegeven hebben in het onderzoek. Eerder deze maand werd hij acht uur lang ondervraagd door een advocaat op een geheime locatie in Londen, ver weg van het hoofdkantoor van het team in Milton Keynes.

Tijdens het interne onderzoek bleef Horner aanwezig bij officiële Red Bull-activiteiten, zoals de lancering van de nieuwe bolide en de tests in Bahrein, waar dit weekend de eerste Grand Prix plaatsvindt.