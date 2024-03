"Het slachtoffer lijkt nu de dader" in het web rond Christian Horner, "het zielige mannetje met zijn vislijn"

za 9 maart 2024 08:52

Christian Horner. Sinds enkele weken is de 50-jarige teambaas van Red Bull alomtegenwoordig. Het Formule 1-circus staat in rep en roer door de affaire, maar voorlopig wil Horner van geen wijken weten. Sporza Daily verdiept zich in de saga met 2 F1-dieren.

Je kan er bijna niet naast kijken: Christian Horner domineert wereldwijd het nieuws over de Formule 1.



Kort samengevat: de Brit zou zich schuldig gemaakt hebben aan grensoverschrijdend gedrag. Hij werd vrijgepleit door een intern onderzoek, maar een klokkenluider legde conversaties tussen de vermeende dader en het vermeende slachtoffer bloot. Gisteren raakte bekend dat de werkneemster die de beschuldigingen uit, intussen op non-actief is gezet. "Heel jammer", zucht Kris Wauters, F1-commentator bij PlaySports. "Ik heb de gelekte Whatsapp-berichten allemaal gelezen. Ik vind vooral dat Horner daar als een zielig mannetje uitkomt die verondersteld wordt om gelukkig getrouwd te zijn en die toch altijd maar zijn vislijn uitgooit om nog een andere vis binnen te halen." "Het zijn dingen die op dat niveau totaal fout zijn. De vrouw in kwestie vraagt een paar keer om ermee te stoppen. Ze is zijn persoonlijke assistente en dat werk wil ze doen. Je voelt haar wringen: ik moet vriendelijk blijven tegen mijn baas, maar het is niet oké wat er gebeurt."

Voorlopig zit Christian Horner nog in het zadel, omdat hij gesteund wordt door de Thaïse meerderheidsaandeelhouder. Als die man zijn steun intrekt, dan zal het snel afgelopen zijn, maar dat verwacht ik niet. André Venema (F1 Magazine)

"Het lijkt nu een beetje alsof deze vrouw van slachtoffer dader is geworden", vult André Venema aan. De Nederlander is hoofdredacteur bij het Nederlandse blad F1 Magazine. "Het geeft aan welke machtspolitiek er gespeeld wordt. Zal de vrouw echt tot het gaatje gaan en spant ze een rechtszaak aan tegen dit onrecht? Als dat gebeurt, dan kan het heel lastig worden voor Horner." "Voorlopig zit hij echter nog in het zadel, omdat hij gesteund wordt door de Thaïse meerderheidsaandeelhouder. Als die man zijn steun intrekt, dan zal het snel afgelopen zijn, maar dat verwacht ik niet."

Hidden agenda

André Venema zit momenteel in Saudi-Arabië, waar vandaag de tweede GP van het seizoen wordt gereden. "Hier leeft het niet heel erg, maar uiteraard wel in de paddock. Ik sprak gisteren met de communicatiebaas van Red Bull. Die heeft bij veel clubs in de Premier League gewerkt, maar zei dat hij dit nog nooit heeft meegemaakt." "In Europa leeft het heel erg, maar je merkt in de paddock en onder de journalisten anderzijds dat er ook wel een bepaalde moeheid is neergedaald over dit thema." Nochtans is het dossier dus nog niet begraven. Zeker omdat de toekomst van Max Verstappen steeds meer onduidelijk is. Geruchten linken Verstappen aan een overstap naar Mercedes en het is ook afwachten of Ford, dat de komende jaren een motor moet ontwikkelen voor Red Bull, het contract trouw blijft.

Het zou me sterk lijken mocht de vader van de coureur een eigen agenda hebben om Christian Horner weg te krijgen. André Venema (F1 Magazine)

Bovendien gooide vader Jos Verstappen deze week nog wat olie op het vuur door te stellen dat Horner als stichter van alle onrust nu in een slachtofferrol kruipt. Spreekt papa Jos misschien met een verborgen agenda? André Venema: "Hij ontkent dat zelf. Hij vraagt zich af waarom hij dat zou doen. Max heeft een geweldig contract en hij rijdt met de beste auto voor het beste team." "Er waren geruchten dat Jos achter die gelekte berichten zat, maar ik kan het me ook niet voorstellen. Horner zegt zelf dat er een gesprek is geweest met Jos en dat er geen problemen zijn." "Nu is de Brit niet de populairste persoon in de paddock, dat moet ik meteen toegeven. Hij heeft heel veel vijanden door zijn manier van werken." "Maar het zou me sterk lijken mocht de vader van de coureur een eigen agenda hebben om Horner weg te krijgen."

Jos Verstappen.

Geen excuses