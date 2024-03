Max Verstappen blijft kalm onder de heisa: "De auto gaat nog altijd als een kogel"

De zaak rond Red Bull-teambaas Christian Horner is momenteel het gespreksonderwerp in het Formule 1-circus dat zich in Saudi-Arabië bevindt voor de tweede race van het seizoen.

Jos Verstappen heeft al flink op de tafel geklopt, zijn zoon en wereldkampioen Max Verstappen houdt zich gedeisd.

"Of het moeilijk is om me op de races te concentreren? Niet zo", zegt hij bij de collega's van de RTBF.

"Ik heb het naar mijn zin binnen het team. En de auto gaat als een kogel, dat is het allerbelangrijkste voor mij."

Verstappen krijg je niet makkelijk van zijn stuk. "Ik ben zoals ik altijd ben: relaxed. Ik maak me niet te druk om dingen."

"Het allerbelangrijkste is dat ik er plezier in heb", besluit hij.