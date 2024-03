Gelekte screenshots en vrije plek voor Verstappen bij Mercedes: zaak-Horner dreigt F1 op zijn kop te zetten

do 7 maart 2024 08:07

"De eenheid binnen het team is sterker dan ooit." Red Bull-teambaas Christian Horner zei het vol zelfvertrouwen na zijn vrijspraak, maar niets lijkt minder waar. Door gelekte screenshots en enkele pittige uitspraken van Jos Verstappen staat het topteam op ontploffen. Mercedes volgt de crisis alvast met veel interesse.

"Is papa braaf geweest dit jaar?" Het is een onschuldige vraag van de kerstman aan de kinderen van Christian Horner, maar door de hetze rond de Red Bull-teambaas smullen F1-volgers extra van de scène uit de Netflix-serie Drive to Survive. Horner kwam vorige maand in een storm terecht nadat een vrouwelijk teamlid van Red Bull een klacht had ingediend tegen haar teambaas vanwege grensoverschrijdend gedrag. Een onafhankelijk onderzoek van energiedrankjesconcern Red Bull pleitte Horner juist voor de start van het F1-seizoen vrij. De rust leek net op tijd te kunnen terugkeren.

Daar besliste een anonieme klokkenluider evenwel anders over. Bijna 200 personeelsleden uit de F1-wereld - van teambazen tot journalisten - kregen in Bahrein een mailtje in hun inbox.

In de bijlage: 79 vermoedelijke bewijsstukken uit het onderzoek met onder meer screenshots van de berichten die Horner zou hebben gestuurd. Een streep door de rekening van Red Bull dat het onderzoek achter gesloten deuren wilde houden. In Bahrein deed Horner nog zijn uiterste best om te doen alsof er geen vuiltje aan de lucht was.

Alsof hij wilde tonen dat hij alvast nog de steun van zijn vrouw had, kwam Horner hand in hand met ex-Spice Girl Geri Halliwell de F1-paddock binnengewandeld.

"De eenheid binnen het team is nooit sterker geweest", opperde de Brit ook nog. De sportieve resultaten in Bahrein - een een-tweetje voor Max Verstappen en Sergio Perez - leken dat te bevestigen.

Christian Horner kwam hand in hand met zijn vrouw toe in Bahrein.

Maar niets bleek minder waar. Uitgerekend Jos Verstappen, de vader van wereldkampioen Max Verstappen, duwde Horner met enkele pittige uitspraken naar de uitgang.

"Deze situatie is niet goed voor het team en drijft mensen uit elkaar", zei hij tegen De Telegraaf. "Op deze manier kan het niet doorgaan en blijft er spanning in de lucht hangen." "Het team dreigt uit elkaar te vallen", voegde hij er nog aan toe bij de Daily Mail. "Het kan niet zo doorgaan. Het zal ooit ontploffen. Horner speelt het slachtoffer, terwijl hij juist de veroorzaker is van de problemen." En die verbale uithaal kwam niet vanuit het niets. Bij de BBC gaf Jos Verstappen toe dat hij die uitspraken had gedaan na een ruzie met Horner in Bahrein.

Jos Verstappen.

Tweespalt bij Red Bull

Hoewel het team het ontkent - "het team is een eenheid", klonk het in een statement - staat Red Bull onder enorme druk voor de 2e race van het seizoen in Saudi-Arabië. De renstal lijkt niet te kunnen verhullen dat er een diepe tweespalt is binnen het team na de dood van oprichter Dietrich Mateschitz. De breuklijn loopt tussen Milton Keynes, het hoofdkwartier van Red Bull Racing waar Horner de plak zwaait, en Fuschl am See in Oostenrijk, waar de hoofdzetel van moederbedrijf Red Bull ligt. Terwijl Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff de ontslagbrief van Horner al klaar zou hebben liggen, houdt de Thaise meerderheidsaandeelhouder Chalerm Yoovidha de Red Bull-teambaas een hand boven het hoofd. Een onhoudbare situatie. Ford, vanaf 2026 de motorpartner van Red Bull in het nieuwe F1-tijdperk, heeft alvast opheldering gevraagd.

Of ik de documenten heb gelekt? Wat zouden we daarbij te winnen hebben? Jos Verstappen

Ook Max Verstappen dreigt zo een kant te moeten kiezen. In Bahrein deed de drievoudige wereldkampioen nochtans zijn best om zich afzijdig te houden. "Christian is een geweldige teambaas, de rest is onze zaak niet", stelde hij. Maar dat de familie Verstappen vooral een goede band heeft met de Oostenrijkse tak van Red Bull, is geen geheim. En dat Horner maandag in Dubai geen acte de présence gaf voor de 52e verjaardag van Jos Verstappen, in tegenstelling tot andere prominenten van Red Bull, was volgens sommigen ook een teken aan de wand. Vader Verstappen werd er zelfs al van beschuldigd dat hij de bewijsstukken zou hebben gelekt. "Wat zouden we daarbij te winnen hebben?", ontkende Jos Verstappen alvast. Toch zat Raymond Vermeulen, de manager van Verstappen, maandag samen met Horner om de kou uit de lucht te halen. Zelfs FIA-voorzitter Mohammed ben Sulayem - de laatste weken ook niet onbesproken - zou zich hebben gemengd. Volgens de BBC heeft hij Max Verstappen proberen te overtuigen om zich positief uit te laten over Horner. "Dan moet hij maar zijn eigen onderzoek naar de zaak voeren", zou het antwoord van de regerende wereldkampioen geweest zijn.

Wordt Verstappen in de armen van Mercedes gedreven?

Als de crisis nog lang voortettert, is het maar de vraag of Max Verstappen niet naar andere oplossingen zoekt. De Nederlander ligt wel nog onder contract tot 2028 bij Red Bull, maar volgens De Telegraaf kan hij de renstal contractueel verlaten als adviseur Helmut Marko ook zou vertrekken. En laat de 80-jarige Oostenrijker nu net tot het Oostenrijkse kamp binnen Red Bull horen. Dat Mercedes nog een zitje vrij heeft voor 2025 na het vertrek van Lewis Hamilton, voedt de speculatie nog wat meer. Zeker nadat Jos Verstappen in Bahrein werd gespot in het gezelschap van Mercedes-teambaas Toto Wolff. "Max is momenteel de beste rijder, dus elk team zou die kans grijpen", zei George Russell gisteren nog. Maar Toto Wolff hield de boot af. "Een rijder zal altijd de snelste wagen kiezen", stelde hij. "Red Bull heeft de snelste wagen, dus volgens mij zal dat altijd de prioriteit zijn."

Zolang we presteren, is er geen reden om te vertrekken. Max Verstappen