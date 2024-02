Drie sleutelvragen over de zaak-Horner die de F1 in de ban houdt: "Het rommelt een beetje bij Red Bull"

do 29 februari 2024 19:10

Red Bull-teambaas Christian Horner is dan wel vrijgepleit na een klacht over grensoverschrijdend gedrag, maar toch zijn daarmee niet alle plooien gladgestreken bij de wereldkampioen. F1-kenner Sam Dejonghe behandelt de zaak in 3 vragen.

1. Heeft Red Bull imagoschade geleden?

De zaak van Christian Horner - enkele weken geleden door een collega aangeklaagd voor grensoverschrijdend gedrag - hing de laatste dagen als een donkere wolk boven Red Bull. Een extern onderzoek pleitte de teambaas echter vrij.



"Red Bull zelf zal niet veel imagoschade hebben geleden", zegt Sam Dejonghe. "Ik denk dat het imago van Horner meer schade heeft geleden." "Moederbedrijf Red Bull heeft de zaak afgehandeld en kwam na een onderzoek tot de conclusie dat Horner niets fouts heeft gedaan. Toch moet je je dan wel afvragen of de zaak juist is afgehandeld." "Ze hebben nog niets verteld over de aantijgingen, het bleef allemaal achter gesloten deuren. Dan zou je wel kunnen twijfelen over hoe juist het is verlopen." "Als ze niet meer informatie geven de komende dagen en weken, dan kan er worden getwijfeld aan de geloofwaardigheid van het team. En dan zullen ze wel schade lijden." Ondertussen verspreidde een anoniem mailadres wel de vermeende Whatsapp-berichten - het is nog niet bevestigd of de berichten echt zijn - van Horner naar de collega. Alle teambazen en toplui in de F1, plus honderden journalisten kregen screenshots doorgestuurd. Horner reageerde in een statement dat hij "niet zal ingaan op anonieme speculatie".

2. Was dit een afrekening binnen het team?

Omdat er weinig details over de zaak werden gelost, werd er druk gespeculeerd. Verschillende bronnen hadden het over een afrekening binnen Red Bull. Wat is daar van aan? "De dood van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz heeft een impact gehad", schetst Dejonghe. "Je hebt enerzijds het energiedrankjesbedrijf en anderzijds het raceteam, met elk hun eigen leiders. En daar rommelt het wat." "Nu Mateschitz, die enorm gepassioneerd was door de autosport, uit beeld is, gaat Red Bull iets rationeler om met de F1-sponsoring. Het moet vooral hun business dienen." "Horner, die het F1-team heeft grootgemaakt, wil dan weer niet dat er iets verandert. Hij zou ook een aanvaring hebben gehad met rijdersadviseur Helmut Marko. Het rommelt er." "Er wordt veel gezegd, dus hopelijk is Red Bull de komende weken wat transparanter. Dan kunnen we het laten rusten."

3. Heeft de zaak een invloed op de prestaties van Red Bull?