De F1-testdagen in 3 vragen: wat is het belang en wat kunnen we eruit afleiden?

De testdagen in Bahrein van vandaag tot vrijdag zijn het officieuze startschot van het F1-seizoen. Voor alle renstallen het langverwachte moment om te kijken of hun creaties niet alleen snel zijn op de computersimulaties. Maar kun je er als buitenstaander ook iets uit afleiden?

De teams mogen maar één wagen (en dus ook rijder) inzetten per keer. Vaak wisselen de twee ploegmaats elkaar af na de middagpauze (12-13 uur), maar soms komt ook een testrijder in actie.

Mogen de teams dan niet vrij testen tijdens de winter? Nee. Om een gelijk speelveld te creëren is de testtijd in de Formule 1 beperkt. De renstallen krijgen 24 uur, verdeeld over 3 dagen, om zoveel mogelijk data te verzamelen over hun F1-wagen.

Schrik ook niet als een F1-wagen met fluorescerende verf op het circuit verschijnt. Dat is "Flow Vis", een verf die toont hoe de luchtstromen over de wagen lopen. Aangezien ook de testtijd in de windtunnel beperkt is, is dat geen onbelangrijk hulpmiddel.

Met "aero rakes", een metalen constructie met sensoren, kan in Bahrein getest worden hoe aerodynamisch de nieuwe wagen is.

De voorbije 3 jaar zette Red Bull de snelste tijden neer op de testdagen. De voorbije 3 jaar werd Max Verstappen wereldkampioen. Kunnen we dan in Bahrein al de wereldtitel uitdelen?

Zo eenvoudig is het niet, want de chronometer vertelt niet alles tijdens de testdagen. De renstallen zullen zeker wat snelle rondjes neerzetten, maar daar kan je het klassement niet mee opstellen.

Het is namelijk onmogelijk te achterhalen met hoeveel brandstof de F1-wagens het circuit opgaan. En hoe lichter de wagen, hoe sneller. Bovendien durven de teams in Bahrein elkaar wat zand in de ogen te strooien: ze zullen niet altijd het ware potentieel van hun bolide tonen.

Ook het aantal rondjes is niet altijd een goede voorspeller van de waardeverhoudingen. AlphaTauri - dit seizoen in actie als RB - was vorig jaar het bedrijvigst met 456 rondjes, maar het eindigde pas 8e in het constructeurskampioenschap.

Toch zegt het aantal kilometers op de teller wel iets over de betrouwbaarheid. McLaren sukkelde vorig jaar met zijn bolide en raakte aan amper 312 laps in Bahrein. Het was de voorbode van een ontgoochelende seizoensstart voor Lando Norris en Oscar Piastri.

Conclusie: al te grote conclusies kan je niet vasthangen aan de testdagen, maar er kunnen wel inschattingen worden gemaakt over wie zijn huiswerk heeft gemaakt.