Dit is de nieuwe "agressieve" Red Bull van wereldkampioen Max Verstappen

Als laatste in de rij heeft Red Bull zijn nieuwe auto voorgesteld voor het Formule 1-seizoen 2024. Drievoudig wereldkampioen Max Verstappen en zijn teammaat Sergio Pérez zullen dit jaar racen met de RB 20. "Ik kan niet wachten om hem uit testen", zegt Verstappen over de "agressieve" Red Bull.

In zijn thuisbasis Milton Keynes, op een boogscheut van het Silverstone-circuit, heeft Red Bull zijn 20e Formule 1-auto voorgesteld: de RB 20, andermaal naar een ontwerp van de meester Adrian Newey.

Op het eerste gezicht lijkt de RB 20 op het monster waar Max Verstappen vorig seizoen iedereen mee in de vernieling reed, al ziet de auto er langs de zijkant wat fijner uit.

"De RB20 is gebaseerd op onze vorige auto", legt teambaas Christian Horner uit. "Ik vind hem agressief ogen, met enkele mooie details."

"Het is altijd leuk om een nieuwe auto te zien staan", zegt Verstappen. "Ik kan niet wachten om hem binnenkort uit te testen in Bahrein. Ik wil hem snel beter leren kennen."

"Dit is een bijzonder jaar in de geschiedenis van het team", pikt Horner in. "De afgelopen 20 jaar is Red Bull erin geslaagd om het landschap van de Formule 1 te veranderen door dingen anders te doen, door hard te spelen en nog harder te racen. Het nieuwste hoofdstuk van dat verhaal begint vandaag met de RB20."

De nieuwe auto draait ook komend jaar op een motor uit de Honda-stal. Het nieuwe seizoen begint op 2 maart met de GP van Bahrein, de GP van België staat op 28 juli geprogrammeerd.