BEKIJK: Hier is de Ferrari voor het nieuwe Formule 1-seizoen

Vorig seizoen beschikte Ferrari over misschien wel in de snelste auto. Het team reed vooral toptijden over 1 ronde in de kwalificaties. In de grand prixs had Ferrari het moeilijker. De fiere renstal kon enkel de GP van Singapore winnen.

"Met deze auto willen we de lijn doortrekken van eind vorig seizoen, toen we mee voorin reden", vertelt teambaas Frédéric Vasseur. "We moeten effectiever racen om de beste resultaten te boeken."

Charles Leclerc staat te popelen om te racen met de SF-24. "Ik houd van de look met de witte en gele details, maar wat me echt interesseert, is hoe de auto op het circuit ligt. Dat is wat telt", zegt de eerste rijder.

"Ik ga ervan uit dat we stap vooruit hebben gezet. Dat gevoel kreeg ik alvast in de simulator."

Voor Carlos Sainz wordt het zijn laatste Ferrari. Volgend jaar moet hij plaatsmaken voor Lewis Hamilton.

"Ik kan niet wachten om ermee te rijden", stelt de Spanjaard. "Het doel is om constanter te kunnen racen."