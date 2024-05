Cian Uijtdebroeks moet witte trui afgeven, maar is toch tevreden: "Maak progressie in het tijdrijden"

Cian Uijtdebroeks kon zich in de tijdrit naar Perugia nog net in de top 20 plaatsen, op net geen 3 minuten van winnaar Tadej Pogacar. Daar kon hij zelf mee leven. "Het is positief dat ik niet te veel schade heb opgelopen."

In de jeugd was Cian Uijtdebroeks een uitstekende tijdrijder - hij kon Alec Segaert net niet de Europese juniorentitel afsnoepen - maar bij de profs vond de 21-jarige Belg nog niet echt zijn draai in deze discipline.



In zijn eerste maanden bij Visma-Lease a Bike werkte Uijtdebroeks veel aan zijn tijdrit, ook in de aanloop naar de Giro. "Ik wist dat dit een zwak punt van mij is", zei hij na de chrono van 40,6 kilometer richting Perugia.

"Dat ik mijn witte trui verlies (aan Luke Plapp) is zeker geen ramp. Het is al positief dat ik niet te veel schade oploop."

Uijtdebroeks ziet dat hij in dit onderdeel stappen heeft gezet. "Ik heb progressie gemaakt tegenover vorig jaar in een tijdrit van deze afstand."

Hij is wel diep moeten gaan om de schade te beperken. Zal hij daar morgen geen prijs voor moeten betalen. Dan staat er immers zware kost op het menu, richting Prati di Tivo. "Ik denk dat dat wel zal meevallen. Alle klassementsmannen zijn diep moeten gaan."