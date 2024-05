Wordt Gantoise opnieuw hockeykampioen bij de mannen én de vrouwen? "Finales op het scherpst van de snee"

vr 10 mei 2024 18:49

De ontknoping van het hockeyseizoen is in zicht, de trofeeën blinken al in de verte. Sporza Daily schat de kansen in met Gantoise-kapitein Alix Gerniers en coach Pascal Kina. Hockeycommentator Floris Geerts kijkt meteen ook even over de landsgrenzen heen: "De Belgische competitie is aan een sterke inhaalbeweging bezig."

Kaapt Gantoise net als vorig jaar zowel bij de mannen als de vrouwen de hoofdprijs weg?



De vrouwenploeg van Gantoise staat al voor de vierde opeenvolgende keer in de finale. Ze zijn de absolute topfavoriet tegen Braxgata, maar kapitein Alix Gerniers wil ook nuanceren.



"We hebben inderdaad een heel sterke ploeg met enkele Red Panthers, maar soms lijkt iedereen te vergeten dat we nog een heel jong team hebben. Zo staan er vijf 17-jarigen bij ons in de ploeg, die het uitstekend doen trouwens.".

Het bestuur van Braxgata wou zich moeien met de ploeg van Lopez. Dat schoot bij de Argentijn in het verkeerde keelgat. Hockey-commentator Floris Geerts

Tegenstander Braxgata beleefde trouwens een onrustige aanloop richting de beslissende wedstrijd. Hun Argentijnse (ex)-coach Rolo Perez diende begin deze week plots zijn ontslag in.



"Een heel gek verhaal", legt hockeycommentator Floris Geerts uit. "Het bestuur wou blijkbaar zijn zegje doen in de sportieve aanpak van Lopez. Die was het daar niet mee eens en hield de eer dan maar aan zichzelf."



Van een ongelukkige timing gesproken.

Een finale op het scherpst van de snee

Over naar de mannen dan.



Die finale is een heruitgave van vorig jaar. Ook nu beslissen de WatDucks en Gantoise onderling over de titel.



Het parcours van Gantoise richting de finale was heel hobbelig. Pas op de allerlaatste speeldag waren de Gentenaars zeker van een plekje in de play-offs.



"Ik heb een levensmotto: je krijgt altijd wat je verdient", is coach Pascal Kina duidelijk. "Op het einde van de rit hadden we toch maar dat ticket in handen, ook al was er wat geluk mee gemoeid."

Mijn levensmotto is: je krijgt altijd wat je verdient. Gantoise-coach Pascal Kina

Wie krijgt in deze partij de favorietenrol toegespeeld?



Volgens Floris Geerts steekt er geen van beide met kop en schouders bovenuit.



"Gantoise en de WatDucks zijn enorm aan elkaar gewaagd. Op 8 speeldagen van het einde waren er nog 9 van de 12 ploegen in de running voor de play-offs. Het wordt sowieso een wedstrijd op het scherpst van de snee."

Kroont Gantoise zich opnieuw tot kampioen van België?

"De mannencompetitie hoort bij de beste drie wereldwijd"

Zondag rond een uur of zes kennen we de nieuwe landskampioenen, maar we kijken ook even verder: waar staat het Belgische clubhockey op internationaal niveau?



Pascal Kina is duidelijk: "Voor mij staat ze bijna op gelijke hoogte met de Nederlandse competitie, die toch wel als de sterkste ter wereld beschouwd wordt. We groeien naar hun niveau toe."



Ook Floris Geerts deelt die mening. "De mannencompetitie hoort zeker bij de beste drie wereldwijd. Bij de vrouwen staat Nederland wel nog steeds op eenzame hoogte, maar ook daar gaat het in stijgende lijn voor ons land."



"Een andere belangrijke factor is dat de buitenlandse toppers nu ook graag in onze competities komen spelen. Dat doet het niveau alleen maar ten goede", sluit Floris Geerts af.



Misschien kan succes op de Olympische Spelen deze zomer in Parijs voor dat extra duwtje in de rug zorgen?

Volg de ontknoping in het hockey live bij Sporza