Horner wil zaak achter zich laten: "De inbreuk op mijn gezin is nu wel genoeg"

do 7 maart 2024 19:24

Christian Horner wil in Saudi-Arabië de schijnwerpers weer op het sportieve richten. Toch kreeg de teambaas van Red Bull vooral vragen over de problemen bij de Oostenrijkse renstal. "Het is tijd om er een streep onder te trekken", zei hij.

De andere teambazen zaten er wat als decorstukken bij, want vooral Christian Horner werd aan de tand gevoeld tijdens de persconferentie van de FIA. De rust keert maar niet terug rond de teambaas van Red Bull. Vandaag werd de vrouw die een klacht had ingediend tegen Horner, op non-actief gezet. "Ik kan geen commentaar geven op iets dat vertrouwelijk is tussen een werknemer en het team", bleef Horner afzijdig. De 50-jarige Brit wil niets liever dat de aandacht weer naar de sportieve prestaties van Red Bull gaat. "Het is tijd om er een streep onder te trekken. Het wordt tijd dat we ons weer focussen op waarom we hier zijn: Formule 1." Horner had zelfs even moeite om zijn emoties onder controle te krijgen. "Het is een lastige periode", gaf hij toe. "Ik heb een vrouw en drie kinderen. Ik heb geluk dat ze mij zo steunen. Maar het is allemaal niet mooi." Dat er een onafhankelijk onderzoek werd gevoerd, is voor Horner genoeg om het hoofdstuk af te sluiten. "De inbreuk op mijn gezin is genoeg geweest", zei hij. "We moeten door."

Jos en ik hebben ermee ingestemd dat we weer naar de toekomst kijken. Christian Horner