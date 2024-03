Werkneemster die Red Bull-teambaas Horner beschuldigde staat op non-actief

Een maand geleden raakte bekend dat Christian Horner zich schuldig zou gemaakt hebben aan grensoverschrijdend gedrag binnen het team.

Red Bull Racing begon een intern onderzoek. Vorige week, net voor de start van het Formule 1-seizoen, concludeerde de renstal dat de ploegbaas zich niet onheus had gedragen tegenover een vrouwelijke collega.

Niet veel later ging een e-mail door het Formule 1-wereldje met een uitgebreide neerslag van de conversaties tussen Horner en de vrouw.

Begin deze week is de werkneemster op non-actief gesteld. Tot dan was ze nog gewoon aan het werk in de fabriek van Red Bull Racing in Milton Keynes. De vrouw wordt nog doorbetaald door het team.