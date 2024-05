Hamilton en Alonso flirten al meteen openlijk met Newey: "Hij is een legende"

De jacht is geopend. Nu Red Bull het officiële vertrek van topontwerper Adrian Newey heeft aangekondigd, staan de concurrenten al in de rij om hem te overtuigen. "Hij zou een geweldige toevoeging zijn", zei zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

Met Adrian Newey verliest Red Bull een van de sleutelfiguren van zijn succesformule.

Jos Verstappen, de vader van de drievoudige wereldkampioen, ziet het team "uiteenvallen". "Voor de interne rust is het belangrijk dat de sleutelfiguren aan boord blijven. Dat is nu niet het geval en dat is niet goed voor de toekomst", zei hij bij De Telegraaf.

Bij Red Bull probeerden ze in Miami dan weer om de impact van het vertrek van Newey te minimaliseren. Sergio Perez had duidelijk die opdracht gekregen tijdens de persbabbel.

"Het technische team ziet er nog steeds goed uit. We hebben een sterke organisatie, dus we kijken positief naar de toekomst", zei de Mexicaan.

"Het gaat niet om één individu, maar om de hele organisatie. Een implosie? Ik denk het niet. Iedereen is volledig toegewijd aan het team."

Toch kon ook Perez niet ontkennen dat het "niet ideaal" is om Newey te zien vertrekken. "Hij zal bij een ander team meteen een impact hebben."