Giro voert mondmaskerplicht weer in: "Ja, misschien hadden we dat sneller moeten doen"

Mauro Vegni, de patron van de Giro, herhaalt dat er geen protocol in de Ronde van Italië is, een keuze die mee werd bepaald door de stelling van de Wereldgezondheidsorganisatie dat covid geen gezondheidscrisis meer is.

"Dat betekent dat elke ploeg, als men dat wil, kan testen", legt Vegni bij La Gazzetta dello Sport uit. "Het team kan dan beslissen om zijn positieve renner uit koers te halen of niet."

"De voorbije dagen hebben we gevallen gehad. Er zijn misschien nog gevallen geweest die niet werden bekendgemaakt. Daar steek ik mijn hand niet voor in het vuur."

Vegni wil de waakzaamheid nu wél aanscherpen, ook al leek de organisatie er weinig of niets aan te doen. Denk aan de omstandigheden bij de ploegvoorstelling en de kabellift vrijdag na Gran Sasso.

"We voeren enkele beperkingen opnieuw in. Dat gaat onder meer over de mondmaskerplicht in de zone waarin men in contact komt met de renners, bij de start en bij de finish."

"Er wordt geen beperking opgelegd aan het werk dat gedaan kan worden, maar wie met de renners praat, moet een mondkapje dragen. Of we dat sneller hadden moeten doen? Misschien wel, ja."