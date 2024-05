"Op Jan Breydel kan het spoken": Nicky Hayen blijft vol vertrouwen ondanks eerste nederlaag

vr 3 mei 2024 00:01

Nicky Hayen kan ook verliezen. De trainer van Club Brugge verloor in zijn negende wedstrijd voor het eerst, op bezoek bij Fiorentina. Club kreeg in het absolute slot nog een doelpunt tegen en trekt zo naar Jan Breydel met een minieme achterstand. Hayen keek dan ook met een gemengd gevoel terug op de prestatie van zijn team: "We hebben onze huid duur verkocht."

Een rode kaart en een 2-1-achterstand. Had Nicky Hayen op dat moment getekend voor de 3-2-uitslag? "Ik had liever getekend voor 2-2, het is jammer dat die laatste bal nog binnen gaat. Ookal was er veel druk en kregen ze kansen, op dat moment zaten we in de fighting spirit." "Het laatste doelpunt valt dan net iets te makkelijk, we hadden ons daarvoor moeten smijten. Langs de andere kant is de terugwedstrijd wel gered, op een uitverkocht Jan Breydel kan het spoken." "Ik vond dat we zwak begonnen, we hadden gewaarschuwd dat hun flankspelers naar binnen kwamen en schieten. Dat gebeurt meerdere keren in de eerste helft, we deden het daarop niet goed", analyseerde Hayen. "We herstellen dan wel het evenwicht en komen na de rust beter tot voetballen. Na die ongelukkige rode kaart weet je dan dat het moeilijk wordt, gelukkig maken we wel nog de 2-2. Die ruimtes in hun rug moeten we proberen benutten."

Ik haat verliezen, het geeft een zuur gevoel. Nicky Hayen