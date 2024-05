Een misverstand met grote gevolgen: wist uitgesloten Onyedika niet dat hij al geel had?

"Ik denk dat hij niet wist dat hij een eerste had gekregen", aldus ploegmaat Hans Vanaken. "Dat zei hij toch na die tweede gele kaart. Het was ook een onnodige tackle op 60 meter van de goal."

"It's my first", gebaarde de sterkhouder van Club richting de Engelse ref. Een bijzonder zuur misverstand.

Hij draait zich wel heel eventjes om, maar zal wellicht niet gezien of beseft hebben dat de waarschuwing voor hem was. En zijn reactie bij de tweede gele kaart na een te felle tackle - amper 3 minuten later - versterkte dat vermoeden alleen maar.

Odoi over de verwarring: "Ik was zelf niet zeker of ik de gele kaart kreeg of Raphael. De ref zei daarop dat het voor de andere speler was. (zucht) Ach, Raphael heeft al zoveel gegeven voor ons. Op Union hadden we hetzelfde voor met Hugo (Vetlesen, red.) Het is jammer dat we zo laat nog een derde treffer incasseerden."

Trainer Nicky Hayen nam wat later alle twijfel weg: "Raphael wist niét dat hij al een gele kaart had. Hij zat als een hoopje ellende in de kleedkamer. Op dat vlak is hij verstandiger, hij zou nooit zo in de tackle gegaan zijn met een gele kaart op zak."