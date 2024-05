Club baalt na "domme rode kaart", maar is hoopvol: "3-2 is speelbaar, Fiorentina is te pakken"

do 2 mei 2024 23:49

Zelfs met tien man leek Club Brugge zich naar een gunstige uitgangspositie in de halve finale van Conference League te knokken, maar een tegengoal in de extra tijd zorgde voor een stevige domper. Club-kapitein Hans Vanaken sakkerde over de domme rode kaart van Raphael Onyedika, maar bleef ook optimistisch. "Het is maar één goal verschil, we hebben niets te verliezen."

Club Brugge leek met tien man een 2-2-gelijkspel over de streep te kunnen trekken in Firenze, maar M'Bala Nzola zorgde in de extra tijd voor een late domper. Hans Vanaken kon de teleurstelling dan ook moeilijk verbergen na het laatste fluitsignaal. "Tja, wat kan ik zeggen? Het laatste halfuur was gewoon overleven na die domme rode kaart", sakkerde de Club-aanvoerder over de uitsluiting van Raphael Onyedika. "Ik denk dat hij de eerste misschien niet gezien heeft. Zo reageerde hij toch na dat tweede geel." "Maar die tweede kaart kreeg hij op 60 meter van de goal. Dat is gewoon niet nodig. Als ploeg maak je het jezelf dan moeilijk. Ze konden dan balletjes beginnen droppen, en ze hebben een paar sterke mannen vooraan. Jammer dat die 3-2 dan nog valt in de 91ste minuut."

Toch bleef Vanaken ook optimistisch. "Alles is nog te spelen. We waren liever met een 2-2 vertrokken, maar 3-2 is nog doenbaar. Je speelt thuis toch altijd voor doelpunten te maken. Met ons thuispubliek achter ons kunnen we het nog rechtzetten." "We moeten nu gewoon goed analyseren wat vandaag niet goed ging, want ons voetbal kwam niet volledig tot uiting", stelde Vanaken vast. "Zij konden heel hoog druk zetten, een beetje wat Genk ook deed. Maar daar konden we de bal iets gemakkelijker bijhouden. Fiorentina heeft veel kwaliteiten."



Vanaken nam vroeg in de partij zijn verantwoordelijkheid bij de penalty. Hij trapte ijzig kalm de 1-1 binnen. "Ik sta nummer één op de lijst, dus ik neem de strafschoppen. Hij ging gewoon goed binnen, daar ben ik tevreden over, want het was een belangrijk moment."

"Die 2-1 geven we dan weer te gemakkelijk weg na balverlies achteraan. Maar ik denk dat we zelf ook wel heel efficiënt waren. Buiten de goals hebben we niet veel kansen gehad."

Spileers: "In eigen huis komt het normaal goed"