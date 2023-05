Ook vluchter Magnus Cort vervolledigt zijn triple in de Giro, het peloton misrekent zich

clock 17:13 17 uur 13 match afgelopen end time Trilogie voor Magnus Cort Jawel, Magnus Cort is nu ook laureaat in de Giro. Na een langgerekte vlucht knalt de man van EF zijn medevluchters Gee en De Marchi los uit het wiel. Pedersen wint in de achtergrond de sprint om de vierde plek tegen onder anderen Jonathan Milan.

clock 17:13 17 uur 13. Magnus Cort zit in een zetel om naar zijn eerste Giro-overwinning te sprinten. Kan hij zijn groteronde-triologie afronden?

clock 17:11 17 uur 11. Aanval Gee! Daar gaat Derek Gee. Alles of niets. De Marchi krijgt het gat niet dicht, maar Cort Nielsen wel. Toen waren ze met twee ...

clock 17:11 17 uur 11. De Marchi lijkt even voor locomotief te spelen in de kopgroep. Cort en Gee lijken het iets slimmer te slepen.

clock 17:10 17 uur 10. De vraag lijkt: wie kan Magnus Cort kloppen? Nog twee kilometer.

clock 17:09 17 uur 09. Het ziet er opeens zeer goed uit voor Cort, Gee en De Marchi. Zolang ze niet beginnen te pokeren, spelen ze vandaag voor de overwinning. Het peloton valt stil.

clock 17:06 17 uur 06. Veel meer dan vijftig man schiet er ondertussen niet mee over in "het peloton". Treintjes zullen er niet meer op de rails gezet worden bij de sprinters.

clock 17:04 17 uur 04. Als de vluchters zouden sprinten om de overwinning, lijkt Magnus Cort de beste kans te maken. De Deen heeft een venijnig eindschot in zijn benen. Maar onderschat de uitputtingsslag niet: De Marchi heeft al bewezen van staal te zijn en Derek Gee maakt nog steeds een uitstekende indruk.

clock 17:02 17 uur 02. Knibbel, knabbel, knuisje: 10 kilometer, 45 seconden. Hier gaan we weer. Slaagt het peloton er nog in om de vluchters te vatten, of krijgt het aanvallende trio dan toch de kans op de dagoverwinning?

clock 16:55 Zwieper Zambanini . Edoardo Zambanini maakt een slippertje op het gladde wegdek en komt op tien kilometer van het einde ten val. Thomas Gloag van Jumbo-Visma kan de Italiaan niet meer ontwijken en zoekt mee de graskant op. Beiden kruipen weer op de fiets. . 16 uur 55. fall

clock 16:49 16 uur 49. Wat is die Derek Gee sterk. De renner van Israel-Premier Tech laat zijn medevluchters puffen en blazen met een ferm kopbeurtje op de laatste hellende meters. Het trio heeft nog een minuut bonus om te verdedigen. Nog 18 kilometer op de teller.

clock 16:43 16 uur 43. Flashback voor De Marchi? De Giro kent geen genade voor zijn vluchters. Op 20 kilometer van het einde liggen nog enkele verdoken hoogtemeters te wachten op het aanvallende trio. Het zal toch niet voor Alessandro De Marchi? Tijdens de zesde rit van Napels naar Napels werd hij - na een dag in de aanval - met de streep in zicht nog gegrepen door de aanstormende sprinters.

clock 16:36 Tchou, tchou: all aboard the Giro-express. 16 uur 36. Tchou, tchou: all aboard the Giro-express.

clock 16:31 16 uur 31. Een wedstrijd in een wedstrijd. Twee en een halve minuut achter het peloton zijn de mannen van UAE Team Emirates stevig aan de bak. De ploeg probeert met Jay Vine - die gevallen is - een van zijn kopmannen terug in de strijd te brengen. Ook Kaden Groves is aanwezig in peloton 2 en hoopt dus dat die mission impossible lukt.

clock 16:21 +2'12" voor Cort en co. Cort, De Marchi en Gee houden sterk stand tegen het peloton. Het trio blijft nog steeds op een dikke twee minuten voor het peloton hangen. Kunnen ze het nog veertig kilometer volhouden? Intussen hebben Trek-Segafredo, Astana, Soudal-Quick Step en Bahrain-Victorious elkaar gevonden in de achtervolging. . 16 uur 21. time point

clock 16:20 16 uur 20. Giro BEKIJK: Mecanicien helpt gevallen renners en heeft dan geen oog voor Bettiol, Italiaan is pisnijdig

clock 16:13 Brullende Bettiol. Ai ai ai. Het houdt maar niet op in de zenuwachtige 10e etappe. Lukas Pöstlberger gaat tegen de vlakte en meteen snelt er iemand uit de ploegwagen de renner te hulp. Daarbij wilde een mecanicien een fiets tegen een muurtje plaatsen, maar hij had geen oog voor de aanstormende Alberto Bettiol (EF-EasyPost). De Italiaan knalde op de overstekende man en ging het gevecht net niet aan. . 16 uur 13. fall



