De 2e week van de Giro: vluchterskansen, klimmen naar skioord en mini-Lombardije

Wie geen berggeit of sprinter is, moet zijn slag dan ook in deze tweede week slaan.

Dinsdag 16 mei (10e etappe): ⭐⭐

Woensdag 17 mei (11e etappe): ⭐⭐

Krijgen we in de sterfplaats van Fausto Coppi eindelijk een koninklijke sprint zonder turbulentie? Iedereen aan de leiband houden, wordt geen evidentie.

Donderdag 18 mei (12e etappe): ⭐⭐⭐

Ze zullen het ons niet kwalijk nemen, maar we hechten donderdag weinig geloof in de kansen van de snelle mannen. Tenzij de sterkste bonken zelf aan boord glippen van een groepje vluchters.

Vrijdag 19 mei (13e etappe): ⭐⭐⭐⭐⭐

In plaats van de volledige beklimming zullen de renners door de 600 meter lager gelegen tunnel rijden. Het dak van de Giro, de Cimma Coppi, wacht dus pas in de 3e week met de klim naar Tre Cime di Lavaredo.

Zaterdag 20 mei (14e etappe): ⭐⭐

Het startschot weerklinkt zaterdag overigens in Sierre, de Zwitserse plek die voor altijd een gitzwarte rand zal hebben na de busramp met Belgische schoolkinderen in 2012.

Zondag 21 mei (15e etappe): ⭐⭐⭐⭐

Na een vleugje Tirreno-Adriatico met de Muri-rit ronden we de tweede week af met een knipoog naar de Ronde van Lombardije.

Het peloton cirkelt via enkele lussen rond Bergamo, dat een beurtrol heeft met Como als aankomstplaats van Il Lombardia.

Finishen doen we na traditionele stadsklim over de keitjes. Tadej Pogacar was er in 2021 de sterkste in het laatste monument van het seizoen. Primoz Roglic werd dat jaar 4e.