Rustdag in de Giro: Stefan Küng last rustperiode in en start niet meer

21 uur 16. Küng staakt de strijd. Stefan Küng zal dinsdag niet starten in de tiende etappe van de Ronde van Italië. Dat heeft zijn team Groupama-FDJ maandag op de rustdag gemeld. Om zijn volgende doelstellingen voor te bereiden, neemt de Zwitser rust na de klassiekers en het eerste deel van de Giro De 29-jarige Küng eindigde zondag nog als vierde in de tijdrit tussen Savignano sul Rubicone en Cesena. Hij was 4 seconden trager dan winnaar Remco Evenepoel. .

15 uur 10. "We zullen deze herinneringen blijven koesteren", schrijft Oumi, de echtgenote van Remco Evenepoel op Instagram. "Je hebt je maanden voorbereid en je was lange tijd niet thuis, allemaal voor die roze droom." "Je was zo sterk en je kwam zo dicht bij je doel, maar het lot heeft anders beslist. We hebben al ergere dingen overleefd. Blijf positief en kom sterker terug. Je gezondheid gaat boven alles." .