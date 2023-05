Karl en José bekijken de opties van Remco Evenepoel: "Enige kans om Tour te rijden zonder druk"

"Ik voel me een beetje verweesd"

"Ik begrijp wat je bedoelt en iedereen had iets gezien, maar het is pas nadien dat je zegt: ah ja."

José: "Neen. En toch voel ik me een beetje verweesd op een maandagochtend. Het kan toch niet? We zullen op een andere manier naar deze Giro kijken."

José: "Evenepoel was heel bereikbaar en ik vroeg me vaak af: staan de journalisten daar met een mondmasker? Maar er was ook heel veel kritiek van de renners op die kabellift vrijdag na Gran Sasso."

"We moeten ermee leren leven, maar misschien moeten we het anders aanpakken. Ik weet het niet."

José: "Filippo Ganna is hetzelfde overkomen. We waren zo blij dat we het protocol konden laten varen. En nu zijn we daar terug. Moeten we het blijven invoeren om sporters te beschermen? Ik denk het niet."

Karl: "Er waren coronagevallen voor de Giro, denk aan Jumbo-Visma, en ook tijdens de koers. Kan je dat wel onder controle houden? Het is moeilijk om daar in quarantaine te leven."

"De Tour? Men moet voor opbouw van carrière gaan"

José: "Absoluut, want volgend jaar is het voorbij. Of dan begint het en dat was de bedoeling."

Karl: "Het is wellicht zijn enige kans in zijn carrière om zonder veel druk naar de Tour te gaan."

"De Tour? We hebben er omheen gefietst en als je de Tour rijdt, hoe moet je dat dan doen? Al zeker niet om voor geel te gaan, wel om te kijken of het past in zijn opleiding. Die is toch nog altijd aan de gang."

Karl: "Als ze beslissen om met hem naar de Tour te gaan: je hebt daar ook een sprinter en iemand als Julian Alaphilippe. Dan moet je keuzes maken."

José: "Hoe je het draait of keert: Evenepoel is de belangrijkste renner in hun ploeg. Het zou er perfect in kunnen passen en dan neem je 1 of 2 renners mee om hem veilig door het peloton te loodsen en te helpen bij tussendoelen. In het Baskenland kan hij perfect het geel pakken."

Karl: "Die beginfase is op zijn lichaam geschreven. Maar als je één renner meeneemt in dienst, dan geef je meteen een signaal: we zijn hier niet gekomen om te winnen."

José: "Je moet niet alles omdraaien en zeggen dat je komt om te winnen tegen ploegen die nu al opbouwen terwijl Evenepoel ziek is."

Karl: "Ook de voorbereiding van Tadej Pogacar is verstoord."

José: "Ja, maar de Tour was zijn hoofddoel. Maar als ik kijk naar Soudal-Quick Step en Evenepoel, dan zou ik hier gretig gebruik van maken om er met deze instelling naar toe te gaan."

Karl: "Laat hem kennis maken met het grootste wielerevent ter wereld."

José: "Je kunt het niet vergelijken. De finale van de Tour is niet die van de Giro."