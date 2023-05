BEKIJK: Roze trui Remco Evenepoel verlaat het ploeghotel en de Giro

Perswoordvoerder Phil Lowe meldde vanochtend dat er "niets veranderd was".

"Remco Evenepoel heeft covid en keert naar huis terug", zei de Brit. "De overige ploegmaats blijven in koers."

"Het was een standaardtest die we gisteren hebben uitgevoerd voor de rustdag. We doen dat altijd, het is niet dat we getest hebben omdat er sprake was van symptomen. Die waren er niet."

Wordt er al voorzichtig gekeken naar een planning op de iets langere termijn? "Goeie vraag. We nemen even tijd om dit te laten bezinken en dan bekijken we wanneer hij weer kan koersen."

Voor de ploeg is dit een optater. "Het is een factor die we nu al enkele jaren kennen. We nemen het zoals het is."

De ploegdokter heeft niet getwijfeld. "We denken dat dit het beste is voor iedereen in onze ploeg en in deze koers."