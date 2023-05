Patrick Lefevere over exit Evenepoel: "Nemen geen enkel risico"

Het klopt inderdaad dat een positieve coronatest niet noodzakelijk betekent dat een renner niet meer mag koersen. De Giro heeft voor dit jaar zijn coronaprotocol geschrapt en ook de wereldbond UCI hanteert geen koersverbod meer. Het is aan de medische staf van de ploegen om te testen en te oordelen. Zo reed de jonge Spanjaard Juan Ayuso van (UAE Team) vorig jaar naar de derde plaats in de Vuelta ondanks een coronabesmetting. Die had toen lichte besmettingswaarden. Maar het protocol van Soudal - Quick Step is heel duidelijk: corona betekent stoppen. De Nederlandse journalist Raymond Kerckhoffs vroeg zich op Twitter af of renners nog wel moeten afstappen, als ze geen klachten hebben. Teambaas Patrick Lefevere diende hem stellig van antwoord: "Ja, Raymond. Je weet nooit wat er onderhuids gebeurt. Het is geen 9-to-5-job. Geen enkel risico." Lefevere staat erom bekend streng, maar rechtvaardig te zijn en de gezondheid van zijn renners voorop te stellen. Daarvoor oogst hij nu ook respect.

Ook viroloog Marc Van Ranst is vol begrip over de exit van de wereldkampioen: "Evenepoel heeft de juiste beslissing genomen voor zijn gezondheid." Alsook voor die van de rest van de ploeg. "Je kunt het niet maken om iedereen te besmetten."



Evenepoel zag er gisteren trouwens na zijn tijdrit al getekend uit. Hij klaagde er ook over dat hij zich niet top voelde. 's Avonds volgden 2 positieve testen. Onze man in Italië vernam vanochtend dat Evenepoel met keelpijn en snot sukkelde. Met virale ziekteklachten voortkoersen kan heel nefast zijn.



"Ik versta dan ook de ploeg dat ze geen risico nemen", vertelt Renaat Schotte in De Ochtend. "De symptomen zijn er. De ploegdokter heeft de beslissing in eer en geweten genomen."



"Moeder Anja liet ook weten dat hij er niet uitzag zoals normaal. En als iemand het kan weten..."



Alle renners en stafleden van het team werden getest, op Evenepoel na was iedereen negatief. De wereldkampioen keert vanochtend met de auto terug naar België. Een mecanicien zal de auto besturen.