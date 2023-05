Hoe straf is het dat Evenepoel een tijdrit won met corona? En kon hij niet gewoon in de Giro blijven?

Al komt het voor Van Ranst niet helemáál als een verrassing: "We zijn een beetje in slaap gewiegd omdat onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de noodtoestand ophief, maar corona is er natuurlijk nog altijd wel."

Maar hoe straf was de prestatie van een zieke Evenepoel nu eigenlijk?

"Corona heeft niet meer de volle kracht zoals vroeger, maar toch... U en ik gaan zo'n prestatie niet leveren. Sportmensen voelen het effect minder. Het toont nog maar eens aan wat voor grote atleet Evenepoel is. Misschien verklaart het meteen waarom zijn voorsprong kleiner dan verwacht was."



En was het geen optie dat de roze trui gewoon in koers bleef, ondanks de protocollen van de ploeg? Want het is niet zo dat de Giro verplicht dat een renner met corona eruit moet. Het is aan de medische staf om te beslissen.

Van Ranst: "Het is uiteraard geen wandelwedstrijd van Wilsele naar Leuven, hé. Evenepoel heeft de juiste beslissing genomen voor zijn gezondheid."

"Bovendien leef je daar nog altijd in een groep. Je kunt het niet maken om iedereen daar te besmetten, zelfs nu het virus minder sterk is dan vroeger."