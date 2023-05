Renaat Schotte kadert plotse opgave van Remco Evenepoel: "Nieuws is ingeslagen als een bom"

De ronde van Italië werd vanavond opgeschrikt door de opgave van Remco Evenepoel. In de roze trui, met twee ritzeges. Vandaag won hij nog de tijdrit, nu verlaat hij de Giro.



Het nieuws is ingeslagen als een bom. Een coronabesmetting, vastgesteld hier in het hotel in Modena. Een sneltest bevestigt het resultaat van de eerste test. Twee keer positief: einde Giro.



Dat in tegenstelling tot zijn teammakkers, ploegleiding en personeel van Soudal - Quick Step. Dertig andere mensen bleken negatief.



De ronde van Italië moet zonder de wereldkampioen verder. Geraint Thomas kan na dinsdag de nieuwe leider worden.



Eerder vanavond verdween de Colombiaan Rigoberto Uran uit de Giro. Datzelfde lot was tweevoudig wereldkampioen tijdrijden. Filippo Ganna beschoren.

Corona regeert jammer genoeg deze 106e ronde van Italië.