Tim Merlier: "Wanneer ik tevreden zal zijn na de Giro? Met een aantal ritoverwinningen"

do 2 mei 2024 11:30

Het klassieke voorjaar van Soudal-Quick Step was magertjes, maar in de grote rondes wordt de teller weer op nul gezet. Sprinter Tim Merlier hoopt die nul snel weg te vegen. "Mijn gevoel zegt dat alles goed zit, hopelijk wordt dat bevestigd."

De Giro van 2021 was de eerste grote ronde in de carrière van Tim Merlier. Hij won er op dag 2 meteen de massasprint. "Dan is het plezant om terug te keren naar de Giro", lachte Merlier vanochtend bij Renaat Schotte in Italië. Het roadbook, dat moet Merlier nog eens goed bestuderen. "Hoeveel sprintkansen er zijn? Oei, dat moet ik nog bekijken. Er zijn enkele kansen en er zijn ook dagen waarop ik zal moeten overleven." "Mijn vorm is goed, denk ik", zegt de spurtbom van Soudal - Quick Step. "Mijn voorjaar was goed en daarna ben ik met mijn gezin op stage gegaan. Mijn gevoel zegt dat alles goed zit, hopelijk wordt dat bevestigd."

Op enkele mannen na is elke sprinter hier aanwezig. Het niveau is hoog, maar zo heb ik het graag. Tim Merlier

De concurrentie in Italië is niet van de poes. "Klopt", knikt Merlier. "Op enkele mannen na is elke sprinter hier aanwezig. Het niveau is hoog, maar zo heb ik het graag." "Kijk naar de jongste UAE Tour (waar Merlier 3 ritten won). Dan is er ook iets meer organisatie en wil het peloton meer sprinten dan anders." Merlier rekent op zijn buddy Bert Van Lerberghe als loods. "Al ondervind ik dat er de laatste jaren niet meer een echte lead-out wordt opgezet." "Iedereen kan snel rijden en dan is het moeilijk om er echt een lijn in te krijgen. Maar we hebben veel ervaring."

Merlier rekent op de diensten van Van Lerberghe.

Alle wegen leiden naar Rome