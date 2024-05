Kijk vanavond naar halve finale Fiorentina-Club Brugge - Met herstelde Mignolet of Jackers in doel? "Knoop is doorgehakt"

Geschiedenis

Voor het eerst in 31 jaar staat er een Belgische ploeg in de halve finales van een Europese beker. In 1992-1993 schopte Antwerp het tot de finale van de Beker der Bekerwinnaars, toen op Wembley met 3-1 verloren werd van Parma.



Een seizoen eerder werd Club zelf uitgeschakeld in de halve finales van de Beker der Bekerwinnaars door Werder Bremen. De laatste Belgische club die een Europese beker in de lucht mocht steken, was KV Mechelen: in mei 1988 won het de Beker der Bekerwinnaars, Ajax moest er in de finale aan geloven met 1-0.