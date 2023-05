Remco Evenepoel bracht Geraint Thomas zelf op de hoogte: "Dacht dat het een grap was"

10 dagen geleden werden ze bij de Grande Partenza nog als luis in de pels bestempeld, intussen begint Ineos Grenadiers dankzij leider Geraint Thomas in poleposition aan de tweede week van de Giro. De Britten pronken bovendien met 5 renners in de top 13.

Net voor zijn ploeg de aankondiging de wereld instuurde, had Remco Evenepoel zijn opvolger Geraint Thomas al op de hoogte gebracht. "Ik was geshockeerd", vertelde Thomas vandaag op zijn digitale persbabbel. "Hij stuurde me dat hij moest opgeven en hij wenste me geluk. We hebben kort gesproken over het vervelende nieuws." "Eerst dacht ik: maakt hij nu een grap? Primoz Roglic had het ook gedaan, maar die tweet bevestigde het nieuws en het was toch een verrassing." "Het is een zware klap voor deze Giro en ook een ontgoocheling voor mezelf, ook al klinkt dat misschien vreemd. Ik keek echt uit naar het gevecht met iedereen." Thomas snijdt de tweede week dus in de roze trui aan. "Het is een eer om leider te zijn, maar dit is niet de manier waarop je zoiets wil. Maar zo is het nu. Ik zal de maglia rosa met trots verdedigen."

Remco Evenepoel staat zijn roze trui af.

"Ook Pluske is in vorm"

Thomas is op zijn 36e zelf verrast dat hij de stand aanvoert. "Ik dacht dat ik minuten zou moeten goedmaken in de derde week, al is dat nog altijd mogelijk." "Maar ik had niet verwacht dat ik op de eerste rustdag leider zou zijn. Normaal ben ik op mijn best in de derde week en ik hoop dat dat ook nu zo zal zijn." "Mijn tijdrit gisteren was alvast veel beter dan op de eerste dag. Hopelijk blijf ik groeien. Vrijdag wordt een echte test naar Crans Montana." De ex-Tourwinnaar beseft wel dat de machtswissel het gelaat van de Giro zal veranderen. "Zeker. Ik ben de leider, maar Tao Geoghegan Hart staat erg dicht en we staan met z'n vijven in de top 13 met ook nog Pluske die in vorm is. We kunnen spelen met meerdere kaarten."

