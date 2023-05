Het parcours van de 106e Ronde van Italië: 3 tijdritten en gruwelijke slotweek

De 106e Ronde van Italië in een notendop:

Week 1: 2 tijdritten en Campo Imperatore

Maar de Giro zou de Giro niet zijn als er geen toetje is: de tijdrit eindigt met een kort klimmetje naar Ortona, de ideale springplank om een eerste keer voorzichtig te zeven in het klassement.

De openingschrono heeft een opvallend traject: de deelnemers snellen over een fietspad langs de kustlijn dat is aangelegd op een oud treinspoor.

Rik Verbrugghe won toen de razendsnelle proloog in Pescara, Remco Evenepoel krijgt tussen Fossacesia Marina en Ortona de kans om in zijn voetsporen te treden.

Hoewel er op papier een achttal sprinterskansen zijn uitgetekend, zakken er amper sprinters af naar Italië.

De Tour primeert duidelijk, de vele cols schrikken de mannen met de dikke kuiten af en de parcoursbouwer heeft in vele spurtersritten ook een addertje onder het gras gelegd.

Ga dus geenszins uit van 8 volwaardige massasprints, beste wielermanagers.

Rit 2 is een loepzuivere sprintersrit, in rit 3 zullen ze zich al wat meer moeten forceren. Een type als Mads Pedersen ziet het graag gebeuren. Het is een rode draad in deze Giro: een waaier aan mogelijke scenario's in zogezegd behapbare etappes.

De 4e etappe lokt de klassementsmannen weer uit hun kot. Lago Laceno is de eerste aankomst bergop, al ligt de witte lijn eigenlijk na de top van de Colle Molella en een vlakke uitloper van 3 kilometer.

Het peloton kruipt daarna verder noordwaarts met een sprintersrit naar Salerno en een avontuur in Napoli.

Het spetterende stadscircuit van vorig jaar rond de Vesuvius - waar Thomas De Gendt won - is dit jaar vervangen door een veel zachtere route.