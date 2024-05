Gianni Vermeersch zet de kers op zijn voorjaarstaart met Belgische graveltitel

Na een regenboogtrui hangt er nu ook een Belgisch shirt in zijn kast: Gianni Vermeersch heeft in Turnhout het BK gravel gewonnen. De ex-wereldkampioen was in zonovergoten omstandigheden de snelste van een elitegroepje. Daan Soete, Thomas Joseph, Toon Aerts en pechvogel Greg Van Avermaet vervolledigden de top 5.