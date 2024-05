LIVESTREAM: Wie pakt de Beker van België bij de vrouwen? Kijk nu naar de finale tussen OHL en Club YLA

Generale repetitie: 3-3

Afgelopen weekend testten de twee ploegen al eens de benen in een onderling duel in de competitie. Het was de uitgelezen kans voor OH Leuven om de winnaars van de zesde speeldag te worden en alleen aan de leiding te komen. Maar daar stak Club YLA een stokje voor. Club kwam 2-0 voor via Kerkhove. In de tweede helft keerde Leuven de situatie om tot 2-3, via Zomers, Van Dijk en Kuijpers. Toch gaf OHL nog de voorsprong en de daarbij horende leidersplaats uit handen. Guns maakte een kwartier voor het einde 3-3 gelijk.





OHL strijdt nog volop mee om de landstitel, het telt evenveel punten in de play-offs als leider Anderlecht. Standard ligt als derde op de loer met 2 punten achterstand. Club Brugge kan zich enkel nog een rol als scherprechter toe-eigenen. Samen met Gent en Genk vecht het voor de vierde plaats. Er zijn ook in de Women Super League nog 4 wedstrijden te spelen.