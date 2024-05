Nottingham Forest gaat aankoopoptie Divock Origi niet lichten, spits keert terug naar Milan

Divock Origi zal volgende seizoen niet meer te zien zijn in het shirt van Nottingham Forest. De Premier League-club heeft dinsdag bekendgemaakt dat het de aankoopoptie na de uitleenbeurt niet zal lichten.

Origi kwam in september aan bij Forest en werd vooral uitgespeeld als invaller. Hij was goed voor een assist in de Premier League en een doelpunt in de FA Cup. In totaal speelde de Rode Duivel in 22 wedstrijden mee.

De 29-jarige aanvaller keert nu terug naar zijn moederclub AC Milan, waar zijn contract nog loopt tot juni 2026. Het is nog niet duidelijk of Origi volgend seizoen opnieuw uitgeleend zal worden.

Nottingham Forest eindigde zeventiende in de Premier League en wist zich zo net te verzekeren van het behoud.