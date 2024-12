Pep Guardiola komt met positieve update over Kevin De Bruyne: "Het gaat beter en beter met hem"

Een lichtpuntje in de donkere periode waar Manchester City momenteel doorgaat? Volgens Pep Guardiola zou Kevin De Bruyne dicht bij een basisplaats staan. Dat vertelde de Spaanse coach op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Nottingham Forest.



"Hij komt steeds dichter bij een basisplaats. Het gaat beter en beter met hem, vooral de laatste dagen."



Het is al van september geleden dat De Bruyne nog eens in de basis stond bij City. In de Champions League tegen Inter Milaan bleef hij tijdens de rust binnen met een liesblessure.



Op de persconferentie richtte Guardiola zich ook tot de fans. "We hebben hen nu nodig. De situatie is wat ze is, maar de fans zijn steeds daar. Zij weten wat de club het afgelopen decennium bereikt heeft."



"Nu weten ze dat we hun steun nodig hebben, want de spelers blijven mensen en natuurlijk zijn ze bereid om altijd alles te geven, zodat we de dynamiek kunnen veranderen."



Kan De Bruyne die dynamiek als basisspeler woensdag al veranderen tegen Matz Sels?