"Guardiola staat gewoon in zijn blootje": experten beantwoorden 4 prangende vragen over de crisis bij City

ma 2 december 2024 17:27

Voor het eerst staat Pep Guardiola onder druk bij City in crisis.

Van kwaad naar erger. Woorden die niemand de afgelopen jaren nog maar durfde te associëren met Manchester City. Toch is de Engelse topclub helemaal op de dool. Toonbeeld ervan was Pep Guardiola, die zich afgelopen weekend genoodzaakt voelde om jennende Liverpool-fans lik op stuk te geven. Komt het nog goed? Drie kenners zoeken antwoorden op vier - niet 6, Pep - prangende vragen in Sporza Daily.

Moet City een kruis maken over de titel?

"Ik trek uit ervaring pas een streep onder de titelkansen van City als het mathematisch niet meer mogelijk is", grinnikt Filip Joos als antwoord op de eerste vraag. De commentator en analist heeft in de loop der jaren al heel wat comebacks meegemaakt van Manchester City na Nieuwjaar. "Toch krijg je nu het gevoel dat het niet goed komt", pikt collega Tim Wielandt in. "Dit is een dip die de ploeg - en vooral: Pep Guardiola - nog nooit gekend heeft. Het is onontgonnen terrein voor iedereen."

Guardiola leek voetbal te hebben uitgespeeld, maar zonder Rodri heeft de keizer geen kleren aan. Filip Joos

Een sprong in het duister voor iedereen bij City. Dat om eindelijk oplossingen te vinden, want zelfs de grootmeester lijkt die niet te bezitten. Joos zoekt alvast mee: "De problemen herleid ik toch vooral tot de afwezigheid van Rodri. Ik noem hem 'de saaimaker'. City was de afgelopen jaren zo efficiënt, omdat het erin slaagde om wedstrijden saai te maken." "Guardiola leek voetbal te hebben uitgespeeld, maar zonder Rodri heeft de keizer geen kleren aan. Guardiola staat gewoon in zijn blootje. Op zich is dat verfrissend: zijn invloed mogen we dus nog steeds niet hoger inschatten dan die van zijn beste spelers. Dat is een leuke gedachte."

Gouden Bal Rodri - uit met knieblessure - is het grootste gemis bij City.

Maakt Pep tactische fouten?

Goed, over de volledige lijn zijn er blessures en jongens in een vormdip. Dan zou tactisch meesterbrein Guardiola alsnog met 'mindere goden' resultaat kunnen halen. Maakt Pep fouten? "Misschien denkt hij nog al te vaak in zijn oude patronen", laat Premier League-kenner Wielandt zijn gedachten de vrije loop. "Dat lukt enkel met een kern die vertrouwen uitstraalt. Nu staat er niemand met vertrouwen op het veld bij City." Wat wel duidelijk is: het gejen - "You'll be sacked on monday" - van de Liverpool-aanhang raakte de coach. "Het steekt bij de Spanjaard, nét omdat hij het nu even allemaal niet meer goed weet", oordeelt Wielandt.

Ik lees in Nederlandse media dat Slot Guardiola heeft afgetroefd. Dat vind ik overdreven, want dit is niet zijn City. Filip Joos

"Toch heb ik niet het gevoel dat de tegenstander al een antwoord heeft gevonden op het voetbal van Guardiola", maakt Joos een belangrijke kanttekening. "Zeker zolang we de proef niet op de som hebben genomen met zijn beste ploeg, en dus met Rodri en De Bruyne. Ik lees in Nederlandse media dat Slot Guardiola heeft afgetroefd. Dat vind ik overdreven, want dit is niet hét City van Guardiola." "En die zes vingers, zijn zes titels? Plots werd hij José Mourinho. Dat maakt toch duidelijk dat hij er enorm van afziet."

De zes vingers van Guardiola, nu al een iconisch gebaar dit seizoen.

Of is het tijdperk-Guardiola gewoon op?

In elke linie zijn er kwaaltjes, tactisch blijft de Spanjaard de beste ter wereld en dus: overeind. Is het dan gewoon op, de symbiose tussen club en coach? Daarvoor legt Sporza Daily zijn oor te luister bij een ervaringsdeskundige dicht bij huis. Francky Dury stond maar liefst 10 jaar aan het roer bij Zulte Waregem. "Beide partijen worden nu geconfronteerd met een bijzonder gevoel", opent Dury. "Deze situatie verandert succesmanagement naar crisismanagement. Met andere woorden: niet meer op basis van het goede gevoel nieuwe dingen uitproberen, wel de basis herhalen om opnieuw vertrouwen te krijgen." Vooral voor Guardiola, die enkel succesperiodes kende in Barcelona, München en Manchester, zal dat een pijnlijke reality check zijn. Maar onoverkomelijk? Dat is het niet. "Ik startte ooit met Zulte Waregem op de voorlaatste plek na 10 matchen. We hadden alles geprobeerd om oplossingen te zoeken. Ik gooide de volledige tactiek over een andere boeg en plots stonden we tweede achter Club Brugge. Met dezelfde spelers en met dezelfde coach. Ik bedoel maar: City zal de oplossing wel vinden", aldus Dury.

Manchester City won in 2023 nog de Champions League onder Guardiola.

Waarom speelt De Bruyne zo weinig?

Tot slot nog een laatste vraag die elke Belg interesseert. Kevin De Bruyne lijkt na zijn blessure (pubalgie, red.) nauwelijks nog speelminuten te verzamelen. Niet fit, of niet meer deel van Peps plannen? "Ik vermoed dat De Bruyne nog niet topfit is", klinkt het in koor bij zowel Wielandt als Joos. "Alleen krijg je het gevoel dat Pep wel eens een risico met hem moet nemen om de negatieve spiraal te keren", gaat Joos voort.

Als Guardiola geen risico neemt met De Bruyne, moeten we durven constateren dat Guardiola het geloof in zijn alleskunner kwijt is. Filip Joos

"Als dat niet gebeurt, moet we durven constateren dat Guardiola het geloof in zijn alleskunner kwijt is."

De cijfers zijn alvast niet rooskleurig. KDB maakte sinds november invalbeurten van 16, 16, 22 en tegen Liverpool slechts 11 minuten. Het zou een teken aan de wand kunnen zijn.

Al nuanceert onze commentator ook meteen: "Maar dat is toch een vorm van hineininterpretieren, want je kan net zo goed stellen dat Guardiola beseft hoe belangrijk De Bruyne nog is."

Aan de trainer en spelers om stilaan alle crisisvragen weg te trappen op het veld.