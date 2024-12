"Dit had ik niet verwacht": Pep Guardiola over de 6 vingertjes waarmee hij treiterende Liverpool-fans van antwoord diende

zo 1 december 2024 19:09

De slechtste reeks uit zijn carrière kruipt dan toch onder de huid van Pep Guardiola. Toen de Liverpool-fans treiterend zongen dat de City-coach "de volgende ochtend ontslagen wordt", volgde een repliek. De Spanjaard stak 6 vingertjes op richting het thuispubliek - eentje voor elke landstitel die hij behaalde bij City.

"You're getting sacked in the morning", galmde door Anfield. Een klassieker die wat losmaakte bij Pep Guardiola. Prompt gingen zes vingertjes de lucht in - het beeld ging (uiteraard) in sneltempo de wereld rond.

Na het laatste fluitsignaal herhaalde de succescoach het gebaar nog een keertje toen de gezangen bleven aanhouden.



Guardiola nam wel ook uitgebreid de tijd om de meegereisde fans in het bezoekersvak te bedanken, terwijl hij troostende knuffels kreeg van veel spelers.



Eergevoelige Pep

Bij de Engelse pers deelde de Spanjaard uiteindelijk zijn verhaal.



"Luister, ik ben heel erg trots op mijn 6 Premier League-titels. Het laatste wat ik van Anfield verwachtte, was dat ze over een ontslag zouden zingen."



"Misschien verdien ik het wel", ging Guardiola er nog met een monkellachje mee om. "Maar goed, het is wat het is. Als je wint, kan je lachen. Ik blijf hen respecteren voor de geweldige sportieve rivaliteit die we hebben én hadden."

