BK mountainbike strijkt na lange zoektocht neer in Tessenderlo, BK gravel wordt in Westerlo gereden

kalender wo 16 april 2025 14:55

De Froidmont is regerend Belgisch kampioen in de crosscountry.

Na een maandenlange zoektocht is er eindelijk witte rook voor het Belgisch kampioenschap mountainbike. Dat zal in juli plaatsvinden op de Rodenberg in het Limburgse Tessenderlo. Dinsdag raakte ook al bekend dat het BK gravel dit jaar in Westerlo wordt verreden.

Een tijdje lang was er schrik dat er dit jaar geen BK mountainbike op het programma zou staan. Na jaren in Houffalize en een jaar in Beringen vond de Belgische wielerbond voor de editie van 2025 maar geen organisator. Maar na al die onzekerheid is er nu toch duidelijkheid en goed nieuws: het Belgisch kampioenschap zal dit jaar plaatsvinden op de Rodenberg in het Limburgse Tessenderlo op zaterdag 19, zondag 20 en maandag 21 juli. De eliterenners rijden hun shorttrack op zaterdag en crosscountry op maandag. Pierre de Froidmont en Emeline Detilleux zijn de regerende Belgische kampioenen in de crosscountry, het olympische onderdeel van het mountainbiken. Precies 30 jaar geleden werd het BK ook al in Tessenderlo afgewerkt. Toen kroonde veldrijder Erwin Vervecken zich tot kampioen. Het BK wordt deze keer georganiseerd door het UCT Cycling Team, een opleidingsclub. "Geen BK? Dat zou een dieptepunt geweest zijn voor onze sport", reageerde Gerd Ennekens van de organiserende club. "Voor al die 'jonge mannekes' die deze sport doen, wilde ik niet dat er geen BK zou zijn."

Gravelen in Westerlo