"Er is geen enkele ploeg in Europa die hem niet zou willen": Kevin De Bruyne oogst opnieuw lof en voelt zich nu "pijnvrij"

"Hij was weer de Kevin De Bruyne die we al jaren kennen." Ook Pep Guardiola zag dat zijn spelmaker een topwedstrijd speelde tegen Crystal Palace. De Bruyne, die zich "weer vrij" voelde, had een groot aandeel in de 5-2-ommekeer en werd uitgeroepen tot Man van de Wedstrijd. Bij de Engelse media klinkt het overtuigd: "Er is geen enkele ploeg in Europa die hem niet zou willen."

Ook zijn trainer Pep Guardiola had niets dan lof voor nog steeds de City-metronoom, in zijn laatste maanden bij de club. "Het was weer de De Bruyne die we al vele jaren kennen", liet de Spanjaard optekenen.

“Het is een moeilijk jaar geweest. Ik ben nu al zes weken pijnvrij, dat maakt een immens verschil. Ik voel me vrij en kan weer veel trainingssessies afwerken.”

Wat brengt de toekomst voor Kevin De Bruyne, die over twee maanden transfervrij is en de deur na 10 jaar City sluit in Manchester?

Zelf had hij er niets over te zeggen, bij TNT Sports deed Joe Cole, voormalig Engels international en nu analist, wel zijn zegje. “Ik ben blij dat De Bruyne weer enthousiast is, want dan zijn wij dat ook."

"Er is geen enkele ploeg in Europa die hem niet zou willen. Dat is als hij in Europa wil blijven. Ik denk dat hij nog in staat is om zijn stempel te drukken op wedstrijden op het allerhoogste niveau", spreekt Cole zijn zekerheid uit.

"Het zou geweldig zijn om De Bruyne nog in de Premier League te zien", besluit hij. Die kans lijkt eerder klein, maar je weet nooit welke plottwist nog uit de bus komt.