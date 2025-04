Elisa Longo Borghini is hersteld van hersenschudding: titelverdedigster start vrijdag in Brabantse Pijl

Elisa Longo Borghini is terug

Elisa Longo Borghini is hersteld van haar valpartij in de Ronde van Vlaanderen. De Italiaanse kampioene en titelverdedigster liep een hersenschudding op en moest Parijs-Roubaix links laten liggen.



De Italiaanse verwacht niet dat ze er vrijdag meteen zal staan. "Ik ben klaar om te koersen, maar ik start zonder verwachtingen. Het is alleen om mijn gevoel te testen."



Ploegdokter Nele Beeckmans stelt dat alle UCI-richtlijnen over het omgaan met hersenschuddingen gevolgd zijn. "Elisa heeft geen symptomen en is fysiek en mentaal klaar om te racen."