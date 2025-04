Waar ligt de toekomst van Kevin De Bruyne straks? Eén man zou puzzel zomaar in elkaar kunnen laten vallen

Hoeveel energie zit er nog in het lijf van Kevin De Bruyne? En hoe groot is de mentale drive nog om aan de absolute top mee te draaien?

Het antwoord op die vragen zal bepalen of Europese topclubs kanshebber/geïnteresseerd zijn om onze landgenoot binnen te halen.

Sowieso zijn de opties relatief beperkt.



Een verlengd verblijf in de Premier League lijkt uitgesloten. Teams als PSG en Barcelona veranderden van koers en zetten niet meer in op vedetten van 30+.



Misschien is het Bayern München van Vincent Kompany dan nog de meest realistische bestemming.



"Zou hij niet nog een telefoon uit München krijgen", opperde Sam Kerkhofs recent nog in 90 Minutes. "Vergeet niet: hij is gratis op te pikken, en ik herinner me nog hoe hard het hem dwarszat dat Wolfsburg destijds een transfer weigerde."



Ongetwijfeld volgen er de komende weken trouwens nog zotte geruchten. Zoals toen eind 2024 enkele Turkse kranten plots uitpakten met het nieuws dat Fenerbahçe en Galatasaray de metronoom wilden binnenhalen.

Die kans lijkt ons evenwel klein.