Belgian Cats klaar om olympisch ticket te bemachtigen: "Dit is het hoogste, want het gaat om de Spelen"

Een haalbare kaart voor de Europese kampioen? "We zijn hier op missie, en dat doen we met motivatie, determinatie en overtuiging", zei bondscoach Rachid Méziane. "We zijn er meer dan klaar voor. Het volstaat dat er één land achter ons eindigt."

De Belgian Cats openen donderdag het olympisch kwalificatietoernooi tegen de Verenigde Staten, de regerende olympische en wereldkampioen.

De Belgen vatten die wedstrijd aan met een "alles mag, niets moet"-mentaliteit. "Wij hebben niets te verliezen. De druk ligt bij hen", zegt Julie Allemand. "Die wedstrijd tegen de Amerikanen is al een goede training."

"We zijn al blij dat we mogen starten tegen de VS", ging Meesseman verder. "In die wedstrijd moeten we meteen op hoog niveau zijn, terwijl het resultaat niet belangrijk is."

Volgens Allemand zal de wedstrijd tegen de VS goed zijn om meteen iedereen op scherp te krijgen. "Het is goed dat we eerst tegen de VS spelen, zo zitten we meteen in het bad. Het is een beloning voor onze prestaties van vorig jaar. Het is een feest, maar we moeten ons hoofd erbij houden."