Biermans rijdt etappe nog uit na ongelooflijke val: "Ik lag 25 meter diep in een ravijn"

Het opmerkelijkste verhaal van de dag komt ongetwijfeld van Jenthe Biermans. Onze landgenoot maakte in de afdaling van de Mortirolo een onwaarschijnlijke val. "Ik lag 25-30 meter diep in een ravijn", vertelde hij achteraf aangeslagen. Vier ploegen gingen meteen naar hem op zoek, daarna reed hij de rit nog uit.

"Ik schatte een bochtje verkeerd in tijdens de afdaling. Het resultaat was een heel zware val."

Er was echt paniek. Ik kon me niet meer bewegen en was mijn communicatie kwijt.

De alarmbellen gingen logischerwijs overal af. "Het was echt paniek", vertelde Biermans. "Het eerste moment kon ik mij ook niet meer bewegen."

"Ik ben na mijn val blijven doortuimelen en ben uiteindelijk tot stilstand gekomen rond een boom. Ik was ook mijn communicatie verloren tijdens de val, dus ze vonden mij niet direct."

Gelukkig voor onze landgenoot werd hij even later toch gevonden. "Een paar mannen hebben me naar boven helpen klauteren. We hebben wel heel lang onze tijd genomen. Ik had geluk dat ik toen niet in de laatste gruppetto zat."

"Ik ben weer op de fiets geklommen en ben daarna met de laatste gruppetto doorgereden. Ik ben dankzij heel veel steun van andere jongens en op karakter over de meet geraakt."

"Nu gaan we radiochecks doen en hopen dat er geen breuken zijn. Mijn heup, onderrug en voet voelen echt niet goed aan."

Het enige pluspuntje voor Biermans? Morgen kan hij (hopelijk) herstellen, want er staat een rustdag op het programma.