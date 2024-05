Alexander Zverev proeft in Rome eindelijk de smaak van de zege in 2024

Alexander Zverev heeft zijn eerste toernooizege van 2024 behaald. De Duitser was in de finale van het Masters 1.000-toernooi in Rome te sterk voor de Chileen Nicolas Jarry. Zverev maakte nauwelijks fouten en won in 2 sets: 6-4, 7-5.

Alexander Zverev had moeten zwoegen om zjin eerste finale van het jaar te bereiken en was niet van plan om zijn eerste toernooizege te laten schieten. Hij nam in de finale het heft meteen in handen en dwong de Chileen Nicolás Jarry in het defensief.

De Duitser speelde nagenoeg foutloos (amper 8 unforced errors in de hele match) en maakte het af in twee sets. Voor de 27-jarige Zverev is het de 22e titel uit zijn carrière, de zesde op een Masters 1.000. In 2017 was de Duitser al eens de primus in Rome, na winst tegen Novak Djokovic. Een jaar later verloor hij de finale van Rafael Nadal.

Het was voor Zverev zijn eerste finale van het seizoen. Begin dit jaar stootte hij door tot de halve finales van de Australian Open, maar daar botste hij op Daniil Medvedev. Zo wacht de olympisch kampioen van Tokio 2021 nog steeds op een eerste grandslamtitel. In 2020 was hij er dichtbij op de US Open, maar verloor de finale van Dominic Thiem.

De 28-jarige Jarry blijft voorlopig steken op drie ATP-titels. De Chileen zorgde deze week voor een verrassing door in de zestiende finales 's werelds nummer 1 Novak Djokovic uit te schakelen. Hij speelde zijn eerste finale op een Masters 1.000.