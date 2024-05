Dwarsboomt uitgerekend Cercle de titelplannen van Club? "Geef mij maar eender welke andere tegenstander"

Alsof het lot of een uitstekende scenarioschrijver ermee gemoeid is. Club Brugge kan zondag in eigen huis uitgerekend tegen stadsgenoot Cercle de titel pakken. Geen evidentie, weet ook de tafel van Extra Time. "Mocht ik in de schoenen staan van Club, zou ik hen absoluut niet willen treffen op de slotspeeldag", zegt Hein Vanhaezebrouck.