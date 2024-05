Toni Kroos (34) zet na EK punt achter carrière: "Ambitie was om op toppunt te stoppen"

De Champions League-finale en het EK worden zijn laatste kunststukjes. Toni Kroos (34) heeft aangekondigd dat hij na het seizoen een punt zet achter zijn glansrijke carrière. De Duitse sterkhouder van Real Madrid benadrukt in een afscheidspost dat hij op een hoogtepunt wilde eindigen: "Dit is de juiste timing."

"Ik zal nooit onze succesvolle periode vergeten. Ik wil in het bijzonder iedereen bedanken die me met een open hart verwelkomde en vertrouwde. Maar ik wil vooral de Real-fans bedanken voor hun affectie en liefde van de eerste tot de laatste dag."

Bovendien liet de middenvelder zich door bondscoach Julian Nagelsmann overhalen tot een terugkeer als international voor het EK in eigen land.

Maar door het grote aandeel van Kroos in de successen van Real Madrid, waar hij al sinds 2014 speelde én vier keer de Chapions League won, leek dat toch een vreemde gedachte.

Het aangekondigde afscheid van Toni Kroos komt niet helemaal als een verrassing. Vorig seizoen liet de Duitser al optekenen dat hij luidop nadacht over het einde van zijn carrière.

Ik ben gelukkig en trots dat ik in mijn hoofd de juiste timing voor mijn beslissing gevonden heb.

"Dit betekent ook dat mijn actieve carrière als voetballer na het EK eindigt. Zoals ik altijd gezegd heb: Real Madrid is en zal mijn laatste club zijn. Ik ben gelukkig en trots dat ik in mijn hoofd de juiste timing voor mijn beslissing gevonden heb. En dat ik die zelf kon maken."

"Mijn ambitie was altijd om mijn carrière op een toppunt te eindigen. Vanaf nu is er nog maar één gedachte: we gaan voor de 15e (Champions League-trofee, red.)."