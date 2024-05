Wisselvallig Genk overleeft zenuwslopend slot tegen Antwerp en springt opnieuw naar cruciale 4e plaats

Einde

Het was met de nodige moeite in de slotminuten, maar na vier nederlagen op een rij weet Racing Genk weer wat winnen is. Een treffer van Zeqiri volstond uiteindelijk voor de drie punten. Genk springt zo over Cercle Brugge naar de vierde plaats. Antwerp, dat De Laet zag uitvallen met een wellicht zware knieblessure, is nu definitief zesde en grijpt dus naast Europees voetbal.