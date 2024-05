"Potverdomme toch": Afscheidswedstrijd De Laet in gevaar na lelijke blessure, Van Bommel in tranen

Antwerp in tranendal. In het slot van de wedstrijd tegen Genk kwam Ritchie De Laet bijzonder slecht neer na een kopduel. Met tranen in zijn ogen en al hinkend moest de Antwerpse verdediger het veld verlaten. Zo lijkt zijn afscheidswedstrijd - na 5 jaar trouwe dienst voor The Great Old - van volgende week in de Bosuil in het gedrang te komen. Een dramatisch moment dat ook Van Bommel tot tranen toe bewoog.