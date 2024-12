"Verrassend? Er waren al langer wrijvingen": Extra Time schat het ontslag van Muslic in voor Cercle Brugge

di 3 december 2024 06:16

Geen ploeg die zo te vereenzelvigen was met zijn trainer, toch? Cercle Brugge heeft afscheid genomen van zijn coach en bezieler Miron Muslic. In Extra Time schat het panel het vertrek van de Oostenrijker in. "Wat nu voor Cercle? Plots van achteruit beginnen te voetballen zal toch enkele weken duren", klinkt het.

Wat amper enkele maanden geleden onmogelijk leek, werd maandagmiddag een feit: Cercle Brugge zette zijn succescoach Miron Muslic aan de deur. "Enerzijds is het misschien verrassend, anderzijds was er toch al een tijdje wat wrijvingen tussen de directie en de coach", vertelt Hein Vanhaezebrouck in Extra Time. Denk maar aan de situatie van enkele weken geleden, toen Muslic zich distantieerde van de keuze van de club om niet met zijn allerbeste ploeg af te zakken naar een Europees duel. Het motief was toen dat de competitie primeerde, maar sindsdien kende de club nog niet veel beterschap. Cercle staat voorlaatste en verloor dit weekend nog van rode lantaarn Beerschot. "Dit was het ideale moment voor sommigen om te zeggen: hier stopt het", legt de voormalige succescoach van Gent uit. "Inderdaad, dit soort wedstrijden, en vooral de manier waarop het gelopen is, heeft de directie een extra zetje gegeven", pikt ook Franky Van der Elst in.

Stijlbreuk

En wat nu voor Cercle Brugge, dat één was geworden met de filosofie en het DNA van zijn coach? "Deze en vorige week werd er blijkbaar al anders getraind om het vertrek van Denkey op een meer voetballende manier op te vangen", gaat Van der Elst verder. "Al is het veel moeilijker om om te schakelen van kick-and-rush naar verzorgd voetbal dan omgekeerd", maakt Frank Boeckx een kanttekening. "Nu plots van achteruit beginnen op te bouwen zal toch een paar weken duren."

Ik vond dat je de voorbije wedstrijden al zag dat ze op twee gedachten aan het hinken waren. Franky Van der Elst