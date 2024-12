"Onwaarschijnlijk, de slimste van de hoop": beelden tonen hoe Beerschot-speler iedereen op briljante wijze verschalkt

Gek of geniaal? Beerschot-verdediger Loïc Mbe Soh was iedereen te slim af bij de penaltyfase tegen Cercle Brugge. Het ene moment zat hij nog op de grond, het andere moment tikte hij de 2-2 binnen. "Je moet eens kijken hoe hij daar eerst cinema staat te spelen", klonk het ook vol ongeloof in Extra Time.