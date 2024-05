16-jarige Karetsas maakt meteen indruk bij debuut voor Racing Genk: "Hier heb ik als kind altijd van gedroomd"

Zijn debuut bij Racing Genk was alvast een binnenkomer die kon tellen. Na een halfuur pakte hij uit met een perfect getimede assist voor Andi Zeqiri. Met 16 jaar en 183 dagen is hij in de laatste tien jaar de jongste assistgever in de Jupiler Pro League.



"Het was een mooie assist. Ik zag Andi lopen en gaf hem de bal. Ik wist niet wat er gebeurde toen hij afwerkte. Ik had nooit gedacht dat ik in mijn eerste wedstrijd al een assist zou hebben, het is niet te geloven."



"In het begin had ik wat stress, maar na de eerste baltoetsen ging dat weg. Toen kon ik voetballen zoals ik altijd voetbal, zoals ik in 1B speel. Het ging gewoon goed."