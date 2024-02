"Je voelt dat Cats focussen op Senegal, maar in vol Sportpaleis ga je misschien toch tot het gaatje tegen VS"

wo 7 februari 2024 06:22

In het Antwerpse Sportpaleis jagen de Belgian Cats deze week op een olympisch ticket. Onze commentator Christophe Vandegoor wikt en weegt de Belgische kansen, schat de confrontatie met grootmacht USA in en mijmert over een uitverkochte zaal vol enthousiaste fans: drie vragen én antwoorden voor de start van het kwalificatietoernooi.

Zijn de Belgian Cats al bij voorbaat zeker van de kwalificatie?

Als de logica gerespecteerd wordt, zou een olympisch ticket de Belgian Cats nooit mogen ontglippen. De Verenigde Staten zijn hors categorie, maar Senegal en Nigeria moeten in principe haalbare kaarten zijn. Toch predikt onze commentator Christophe Vandegoor voorzichtigheid. "Met "bij voorbaat" moet je altijd opletten", klinkt het. "Er zijn meerdere factoren die spelen." "In principe zouden de Cats zich moeten plaatsen voor Parijs, maar niet als ze zo spelen zoals tegen Polen in november. Dat was een heel slechte wedstrijd, tegen een tegenstander die België heel goed gescout had en die vooral het tempo uit de match haalde."

De nederlaag tegen Polen is een belangrijke waarschuwing geweest. Christophe Vandegoor

Hun eigen, snelle spel spelen, is dus de boodschap voor de Belgian Cats. "En bovendien is de nederlaag tegen Polen toch een waarschuwing geweest. Dat is in dit kader heel belangrijk", vindt Vandegoor, die benadrukt dat de matchen tegen Senegal en Nigeria cruciaal worden. "In Afrika ligt Senegal al jarenlang onder tegen Nigeria. Tussen die 2 landen onderling zal het al een heel felle strijd worden. Dat Senegal een nieuwe coach heeft, speelt ook in het voordeel van België. Ze zullen heel weinig getraind hebben met die nieuwe coach." Wanneer Senegal op donderdag verliest van Nigeria en op vrijdag van België zijn de Belgian Cats meteen zeker van de Olympische Spelen. "In principe zal Senegal de afvaller zijn. Eigenlijk mag de kwalificatie geen probleem zijn voor België. Het tegendeel zou echt een nachtmerrie zijn." (leest voort onder de foto)

Teleurstelling bij de Belgian Cats na de nederlaag tegen Polen in november.

Kan België eigenlijk Team USA verslaan?

Team USA in het vrouwenbasketbal is sinds jaar en dag een verhaal van Goliath tegen de rest. De Amerikaanse vrouwen domineren hun sport, de laatste nederlaag in een mondiaal toernooi dateert van 2006, toen Rusland te sterk was in de halve finales van het WK. Amerika lijkt dus onaantastbaar. Of zit er donderdagavond, met de steun van het thuispubliek, toch een stunt in voor de Belgian Cats? "In principe zeg je: neen. Maar ook hier spelen meer factoren", weet Christophe Vandegoor. "Bij Team USA missen veel speelsters matchritme omdat bijna niemand naar Europa gekomen is na het WNBA-seizoen. Ze hebben wel wat oefenwedstrijden gespeeld, maar dat is toch niet hetzelfde. België is in zijn laatste 2 matchen tegen de USA ook niet weggespeeld."

Je voelt dat België nu al focust op de match tegen Senegal. Tegen de VS zal dat al in het achterhoofd zitten. Christophe Vandegoor

"Maar je voelt nu wel dat de focus bij de Cats al heel erg bij de wedstrijd tegen Senegal ligt. Tegen de VS zal dat al in het achterhoofd zitten", verwacht Vandegoor. "Ze zien de wedstrijd tegen de VS als een training om daarna eventueel bij te sturen tegen Senegal. Dat is aan de ene kant jammer, maar anderzijds ook begrijpelijk. Het gaat immers om het ticket voor Parijs 2024." "De VS verslaan zou een absoluut hoogtepunt zijn, maar het is tegen Senegal of Nigeria dat het moet gebeuren. Je kunt wel hopen op onderschatting van de VS of op een gebrek aan matchritme, maar met hun talent straffen zij gewoon het minste foutje af. Dus dat wordt moeilijk."

Geeft het Sportpaleis een boost of werkt het verlammend?

Vier jaar geleden dwongen de Belgian Cats voor het eerst de kwalificatie voor de Olympische Spelen af in een tot de nok gevulde COREtec Dôme in Oostende. Maar nu België Europees kampioen is, mocht het wat meer zijn. En zo is het imposante Sportpaleis in Antwerpen het decor voor het OKT. "Ik ben ook heel benieuwd wat het effect zal zijn", zegt onze commentator, die er ook bij was toen de Cats in november van Polen verloren in de Lotto Arena, het kleine broertje van het Sportpaleis. "Die Lotto Arena heeft de Cats toen in elk geval geen boost gegeven. Het publiek was toen ook vrij mak wanneer de Cats het moeilijk hadden. Dat zou nu beter mogen en moeten."

Het is bijna een plicht van het thuispubliek om 1,5 uur te blijven joelen. Christophe Vandegoor

"Ik ben wel benieuwd wat het met de speelsters gaat doen, gesteund worden door 13.700 supporters. Ik denk dat je, wanneer het goed gaat, wel gedragen wordt door die zaal en misschien toch tot het gaatje gaat tegen de VS." "Zo'n grote, volle zaal, dat heeft nog niemand meegemaakt. Alleen al het besef dat ze het met deze generatie zo ver gebracht hebben, moet hen een boost geven. Ik denk dat ze daar zeker op donderdag toch door gepusht zullen worden." "Ik denk niet dat het publiek verlammend zal werken. Op het OKT in Oostende hebben de fans in die beslissende match tegen Zweden ook echt een boost gegeven. Ik verwacht dat het nu niet anders zal zijn. Iedereen moet beseffen hoe uniek dit is. En het is bijna een plicht van het thuispubliek om 1,5 uur te blijven joelen."